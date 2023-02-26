Параскева Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Карп Стефанов
Бракосочетание
13.01.1835
Муж: Иван Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Стефанов
Смерть
Неизвестно