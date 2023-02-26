Параскева Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Карп Стефанов

Бракосочетание
13.01.1835

Муж: Иван Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Стефанов

Смерть
Неизвестно
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