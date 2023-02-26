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Сергей Гаврилов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1786

Дата смерти

05.05.1835

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: ?

Мать: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Михаил Сергеев

Мать ребёнка: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Елисей Сергеев

Мать ребёнка: ?

Смерть
05.05.1835
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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