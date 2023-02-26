Сергей Гаврилов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1786
Дата смерти05.05.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Михаил Сергеев
Мать ребёнка: ?
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Елисей Сергеев
Мать ребёнка: ?
Смерть
05.05.1835
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.