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Михаил Сергеев

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

12.05.1835

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Сергей Гаврилов

Мать: ?

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1833

Сын: Конон Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Фомина

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фомина

Смерть
12.05.1835
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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