Михаил Сергеев
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смерти12.05.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Сергей Гаврилов
Мать: ?
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1833
Сын: Конон Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Фомина
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фомина
Смерть
12.05.1835
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.