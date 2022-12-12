Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.11.1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1826
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.10.1846
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Костюшин Павел
Рождение ребёнка
Около ?.09.1849
Сын: Костюшин Фрол
Отец ребёнка: Костюшин Павел
Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1857
Сын: Костюшин Спиридон
Отец ребёнка: Костюшин Павел
Рождение ребёнка
?.10.1957
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Костюшин Павел