Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.11.1826

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1846 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1857 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1826

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.10.1846

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Костюшин Павел

Рождение ребёнка
Около ?.09.1849

Сын: Костюшин Фрол

Отец ребёнка: Костюшин Павел

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1857

Сын: Костюшин Спиридон

Отец ребёнка: Костюшин Павел

Рождение ребёнка
?.10.1957

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Костюшин Павел

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