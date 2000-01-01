Костюшин Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюшин Спиридон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1857

Отец: Костюшин Павел

Мать: Варвара

Смерть
Неизвестно
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