Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.10.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1825 г.р.

Мать

Около 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1846

Отец: Костюшин Павел

Мать: Варвара

Смерть
Неизвестно
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