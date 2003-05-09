Шушканов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушканов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.45

Дочь: Шустова Галина

Мать ребёнка: Шушканова Сарра

Рождение
1904

Отец: Шушканов Федор

Мать: Первая жена

Рождение ребёнка
20.02.1927

Сын: Шушканов Ким Васильевич

Мать ребёнка: Шушканова Анна

Развод
Неизвестно

Жена: Шушканова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушканова Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Владислав

Мать ребёнка: Шушканова Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Рудольф

Мать ребёнка: Шушканова Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шушканова Анна

Смерть
Неизвестно
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