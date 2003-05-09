Шушканов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.45
Дочь: Шустова Галина
Мать ребёнка: Шушканова Сарра
Рождение
1904
Отец: Шушканов Федор
Мать: Первая жена
Рождение ребёнка
20.02.1927
Мать ребёнка: Шушканова Анна
Развод
Неизвестно
Жена: Шушканова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шушканова Сарра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Владислав
Мать ребёнка: Шушканова Сарра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Рудольф
Мать ребёнка: Шушканова Сарра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шушканова Анна
Смерть
Неизвестно