Шушканов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шушканов Евстафий
Мать: Шушканова ?
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шушканов Василий
Мать ребёнка: Первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Павел
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно