Шушканова (Лось) Сарра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.45
Дочь: Шустова Галина
Отец ребёнка: Шушканов Василий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шушканов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Рудольф
Отец ребёнка: Шушканов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушканов Владислав
Отец ребёнка: Шушканов Василий
Смерть
Неизвестно