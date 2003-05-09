Шушканова (Лось) Сарра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушканова (Лось) Сарра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.04.45

Дочь: Шустова Галина

Отец ребёнка: Шушканов Василий

Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушканов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Рудольф

Отец ребёнка: Шушканов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушканов Владислав

Отец ребёнка: Шушканов Василий

Смерть
Неизвестно
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