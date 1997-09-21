Шушканов Ким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1927
Дата смерти02.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927
Отец: Шушканов Василий
Мать: Шушканова Анна
Рождение ребёнка
17.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шушканова Елизавета Михайловна
Развод
Неизвестно
Смерть
02.11.1969