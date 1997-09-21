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Шушканов Ким Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1927

Дата смерти

02.11.1969

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1927

Отец: Шушканов Василий

Мать: Шушканова Анна

Рождение ребёнка
17.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шушканова Елизавета Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: Шушканова Елизавета Михайловна

Смерть
02.11.1969
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