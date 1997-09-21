Шушканова (Клубкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушканова (Клубкова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1901

Дата смерти

21.09.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1901

Отец: Клубков Петр

Мать: Клубкова Прасковья

Рождение ребёнка
20.02.1927

Сын: Шушканов Ким Васильевич

Отец ребёнка: Шушканов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шушканов Василий

Развод
Неизвестно

Муж: Шушканов Василий

Смерть
21.09.1997
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