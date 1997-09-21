Шушканова (Клубкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1901
Дата смерти21.09.1997
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1901
Отец: Клубков Петр
Мать: Клубкова Прасковья
Рождение ребёнка
20.02.1927
Отец ребёнка: Шушканов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шушканов Василий
Развод
Неизвестно
Муж: Шушканов Василий
Смерть
21.09.1997