Клубкова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1901
Дочь: Шушканова Анна
Отец ребёнка: Клубков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Клубков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Клубков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клубков Иван
Отец ребёнка: Клубков Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клубков Николай
Отец ребёнка: Клубков Петр
Смерть
Неизвестно