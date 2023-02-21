Шевелёва Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёва Софья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Шевелёва Евдокия Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.01.1919

Сын: Шевелёв Георгий Степанович

Отец ребёнка: не указан

Большая Бича, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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