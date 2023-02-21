Шевелёва Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Шевелёва Евдокия Степановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.01.1919
Сын: Шевелёв Георгий Степанович
Отец ребёнка: не указан
Большая Бича, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно