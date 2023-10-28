(Шевелёва) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевелёв Степан Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1943
Большая Бича, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно