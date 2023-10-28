(Шевелёва) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шевелёва) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевелёв Степан Петрович

Мать: Шевелёва Софья Николаевна

Рождение ребёнка
10.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Большая Бича, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
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