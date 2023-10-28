Фатеева (Шевелёва) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеева (Шевелёва) Наталья Степановна

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Место рождения

Большая Бича, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

04.09.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1927

Отец: Шевелёв Степан Петрович

Мать: Шевелёва Софья Николаевна

Большая Бича, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
Яр-Сале, Ямальский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Работа или профессия
Неизвестно
Салемал, Ямальский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно

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