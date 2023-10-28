Фатеева (Шевелёва) Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения04.09.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1927
Отец: Шевелёв Степан Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Яр-Сале, Ямальский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Работа или профессия
Неизвестно
Салемал, Ямальский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно