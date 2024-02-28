село Усть-Ишим, село Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Усть-Ишим

Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тарский округ
2366Усть-Ишимское, с. инор.при впадении р. Ишима в р. Иртыш.28012044121143Церковь православная 1. Волостное правление. Сельская станция. Пароходная пристань. Торжков 2: 6 декабря и 9 мая.
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Саргатская волость
Усть-Ишимския юр., при р. Иртыше, на зем. тр.250250285

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Усть-Ишимский район
12012Усть-Ишимсело57°42'с.ш.71°11'в.д.O-42-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Усть-Ишимский муниципальный район, Усть-Ишимское сельское поселение
52657432101с Усть-Ишимсело
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