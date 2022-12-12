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Токранова Ирина Васильевна
Токранова Ирина Васильевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
15.07.1948
Пол
Женский
Отец
Прокопенко Василий Игнатьевич
1918 г.р.
Мать
Алехина Нина Гавриловна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1948
Отец:
Прокопенко Василий Игнатьевич
Мать:
Алехина Нина Гавриловна
Москва
, город федерального значения Москва
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