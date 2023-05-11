Алехина Нина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения25.03.1924
Дата смерти08.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1948
Дочь: Токранова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Прокопенко Василий Игнатьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.04.1953
Сын: Прокопенко Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Прокопенко Василий Игнатьевич
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
08.03.1987