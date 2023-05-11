Алехина Нина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехина Нина Гавриловна

Место рождения

Тульчино, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

25.03.1924

Дата смерти

08.03.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульчино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.07.1948

Дочь: Токранова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Прокопенко Василий Игнатьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.04.1953

Сын: Прокопенко Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Прокопенко Василий Игнатьевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
08.03.1987
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