Прокопенко Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1948
Дочь: Токранова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Алехина Нина Гавриловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.04.1953
Сын: Прокопенко Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Алехина Нина Гавриловна
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно