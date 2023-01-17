Прокопенко Василий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопенко Василий Игнатьевич

Прокопенко Василий Игнатьевич

avatar

Место рождения

Журавлёвка

Дата рождения

05.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1948

Дочь: Токранова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Алехина Нина Гавриловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.04.1953

Сын: Прокопенко Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Алехина Нина Гавриловна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close