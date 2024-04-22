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Максим Ефимович

Место рождения

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1797

Дата смерти

26.02.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ефим Мокеевич

Мать: Марфа

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Перасковья Николаевна

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гаврил Максимович

Мать ребёнка: Перасковья Николаевна

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Игнатий Максимович

Мать ребёнка: Перасковья Николаевна

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Перасковья Николаевна

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Машугин Семён Максимович

Мать ребёнка: Перасковья Николаевна

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
26.02.1862
Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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