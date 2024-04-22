Максим Ефимович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти26.02.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Ефим Мокеевич
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Перасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гаврил Максимович
Мать ребёнка: Перасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Игнатий Максимович
Мать ребёнка: Перасковья Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Перасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Перасковья Николаевна
Смерть
26.02.1862
Похороны
Неизвестно