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Ефим Мокеевич

Место рождения

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1779

Дата смерти

13.01.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Мокей Матвеевич

Мать: Мария Ларионовна

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Марфа

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Максим Ефимович

Мать ребёнка: Марфа

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1806

Сын: Антон Ефимович

Мать ребёнка: Марфа

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1811

Сын: Трофим Ефимович

Мать ребёнка: Марфа

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анисия Ефимовна

Мать ребёнка: Марфа

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
13.01.1856
Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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