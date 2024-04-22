Ефим Мокеевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти13.01.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Мокей Матвеевич
Мать: Мария Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1797
Сын: Максим Ефимович
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1806
Сын: Антон Ефимович
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1811
Сын: Трофим Ефимович
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анисия Ефимовна
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
13.01.1856
Похороны
Неизвестно