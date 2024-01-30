Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Мокеевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Максим Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Мокеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Антон Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Мокеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Трофим Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Мокеевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анисия Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Мокеевич
Смерть
До 1855
Похороны
Неизвестно