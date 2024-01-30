Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Мокеевич

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Максим Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Мокеевич

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1806

Сын: Антон Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Мокеевич

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1811

Сын: Трофим Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Мокеевич

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анисия Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Мокеевич

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
До 1855
Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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