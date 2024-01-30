Перасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти17.03.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гаврил Максимович
Отец ребёнка: Максим Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Игнатий Максимович
Отец ребёнка: Максим Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Максим Ефимович
Смерть
17.03.1867
Похороны
Неизвестно