Перасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерасковья Николаевна

Перасковья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

17.03.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Максим Ефимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гаврил Максимович

Отец ребёнка: Максим Ефимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Игнатий Максимович

Отец ребёнка: Максим Ефимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Ефимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Машугин Семён Максимович

Отец ребёнка: Максим Ефимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
17.03.1867
Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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