Аронштам Соломон (Шолом) Гутманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти?.01.1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Аронштам Гутман
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.11.1904
Рождение ребёнка
06.07.1905
Дочь: Шлангман Эсфирь Соломоновна
Мать ребёнка: Аронштам Эмилия Израилевна
Рождение ребёнка
31.12.1908
Сын: Аронштам Израиль-Иосиф Соломонович (Шоломович)
Мать ребёнка: Аронштам Эмилия Израилевна
Дата взята из анкеты арестованного
Рождение ребёнка
16.09.1910
Дочь: Дубина Зельда Соломоновна
Мать ребёнка: Аронштам Эмилия Израилевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Аронштам Абрам Соломонович
Мать ребёнка: Аронштам Эмилия Израилевна
Работа или профессия
До 1930
кустарь-единоличник по выработке газированных вод (автобиография дочери Зельды)
Место жительства
1930
Переезд
Работа или профессия
С 1930
мастер в артели газированных вод на ст. Комино (?), из автобиографии Зельды
Смерть
?.01.1932