Аронштам Соломон (Шолом) Гутманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронштам Соломон (Шолом) Гутманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

?.01.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Аронштам Гутман

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.11.1904

Жена: Аронштам Эмилия Израилевна

Рождение ребёнка
06.07.1905

Дочь: Шлангман Эсфирь Соломоновна

Мать ребёнка: Аронштам Эмилия Израилевна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Аронштам Израиль-Иосиф Соломонович (Шоломович)

Мать ребёнка: Аронштам Эмилия Израилевна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Дата взята из анкеты арестованного
Рождение ребёнка
16.09.1910

Дочь: Дубина Зельда Соломоновна

Мать ребёнка: Аронштам Эмилия Израилевна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Аронштам Абрам Соломонович

Мать ребёнка: Аронштам Эмилия Израилевна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
До 1930
кустарь-единоличник по выработке газированных вод (автобиография дочери Зельды)
Место жительства
1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Переезд
Работа или профессия
С 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
мастер в артели газированных вод на ст. Комино (?), из автобиографии Зельды
Смерть
?.01.1932
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