Шлангман (Аронштам) Эсфирь Соломоновна
Место рождения
Дата рождения06.07.1905
Дата смерти17.09.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1905
Бракосочетание
22.03.1929
Рождение ребёнка
19.03.1930
Сын: Шлангман Роальд Семёнович
Отец ребёнка: Шлангман Шлема Израилевич
Рождение ребёнка
15.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шлангман Шлема Израилевич
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шлангман Шлема Израилевич
Смерть
17.09.1970
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область