Шлангман (Аронштам) Эсфирь Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлангман (Аронштам) Эсфирь Соломоновна

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Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.07.1905

Дата смерти

17.09.1970

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1905

Отец: Аронштам Соломон Гутманович

Мать: Аронштам Эмилия Израилевна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.03.1929

Муж: Шлангман Шлема Израилевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1930

Сын: Шлангман Роальд Семёнович

Отец ребёнка: Шлангман Шлема Израилевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлангман Шлема Израилевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлангман Шлема Израилевич

Смерть
17.09.1970
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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