Аронштам (Дименштейн) Эмилия (Малка, Миля) Израилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1878
Отец: Дименштейн Израиль
Мать: не указана
Год рождения высчитан по данным из анкеты арестованного Израиля-Иосифа, отчество оттуда же.
Бракосочетание
До ?.11.1904
Рождение ребёнка
06.07.1905
Дочь: Шлангман Эсфирь Соломоновна
Отец ребёнка: Аронштам Соломон Гутманович
Рождение ребёнка
31.12.1908
Сын: Аронштам Израиль-Иосиф Соломонович (Шоломович)
Отец ребёнка: Аронштам Соломон Гутманович
Дата взята из анкеты арестованного
Рождение ребёнка
16.09.1910
Дочь: Дубина Зельда Соломоновна
Отец ребёнка: Аронштам Соломон Гутманович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Аронштам Абрам Соломонович
Отец ребёнка: Аронштам Соломон Гутманович
Смерть
Неизвестно