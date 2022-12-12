Аронштам (Дименштейн) Эмилия (Малка, Миля) Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронштам (Дименштейн) Эмилия (Малка, Миля) Израилевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Дименштейн Израиль

Мать: не указана

Год рождения высчитан по данным из анкеты арестованного Израиля-Иосифа, отчество оттуда же.
Бракосочетание
До ?.11.1904

Муж: Аронштам Соломон Гутманович

Рождение ребёнка
06.07.1905

Дочь: Шлангман Эсфирь Соломоновна

Отец ребёнка: Аронштам Соломон Гутманович

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.12.1908

Сын: Аронштам Израиль-Иосиф Соломонович (Шоломович)

Отец ребёнка: Аронштам Соломон Гутманович

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Дата взята из анкеты арестованного
Рождение ребёнка
16.09.1910

Дочь: Дубина Зельда Соломоновна

Отец ребёнка: Аронштам Соломон Гутманович

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Аронштам Абрам Соломонович

Отец ребёнка: Аронштам Соломон Гутманович

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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