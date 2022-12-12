Дубина (Аронштам) Зельда Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубина (Аронштам) Зельда Соломоновна

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Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1910

Отец: Аронштам Соломон Гутманович

Мать: Аронштам Эмилия Израилевна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Образование
1928
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
окончила семилетку (информация из автобиографии)
Работа или профессия
С ?.12.1930 по ?.02.1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рабочая в Ленинградской академии художеств (автобиография)
Место жительства
До 1930
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
автобиография
Место жительства
С 1930 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Информация из автобиографии.
Работа или профессия
С ?.02.1933 по ?.07.1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
регистратор в Поликлинике № 1 Василеостровского р-на (автобиография)
Бракосочетание
До ?.06.1935

Муж: Дубин Давид

Работа или профессия
С 01.10.1941 по ?.07.1944
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
закройщица в Галантерейной фабрике (автобиография)
Место жительства
С 1941 по 1945
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Эвакуация, информация из автобиографии
Работа или профессия
С ?.07.1944 по ?.07.1945
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
начальник цеха по игрушкам на Галантерейной фабрике (автобиография)
Работа или профессия
С ?.10.1945
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
закройщица на Гардинно-тюлевой фабрике им. Самойловой (автобиография)
Смерть
Неизвестно
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