Дубина (Аронштам) Зельда Соломоновна
Место рождения
Дата рождения16.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1910
Образование
1928
окончила семилетку (информация из автобиографии)
Работа или профессия
С ?.12.1930 по ?.02.1933
Рабочая в Ленинградской академии художеств (автобиография)
Место жительства
До 1930
автобиография
Место жительства
С 1930 по 1941
Информация из автобиографии.
Работа или профессия
С ?.02.1933 по ?.07.1935
регистратор в Поликлинике № 1 Василеостровского р-на (автобиография)
Бракосочетание
До ?.06.1935
Муж: Дубин Давид
Работа или профессия
С 01.10.1941 по ?.07.1944
закройщица в Галантерейной фабрике (автобиография)
Место жительства
С 1941 по 1945
Эвакуация, информация из автобиографии
Работа или профессия
С ?.07.1944 по ?.07.1945
начальник цеха по игрушкам на Галантерейной фабрике (автобиография)
Работа или профессия
С ?.10.1945
закройщица на Гардинно-тюлевой фабрике им. Самойловой (автобиография)
Смерть
Неизвестно