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Григорьев Павел Николаевич

Место рождения

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Григорьевъ Николай Егоров

Мать: не указана

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.02.1897

Жена: Григорьева Надежда Павловна

Рождение ребёнка
06.03.1899

Дочь: Долгова Александра Павловна

Мать ребёнка: Григорьева Надежда Павловна

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Григорьев Георгий Павлович

Мать ребёнка: Григорьева Надежда Павловна

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Григорьев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Григорьева Надежда Павловна

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Григорьева Анна Павловна

Мать ребёнка: Григорьева Надежда Павловна

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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