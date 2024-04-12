Григорьев Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Григорьевъ Николай Егоров
Бракосочетание
01.02.1897
Рождение ребёнка
06.03.1899
Дочь: Долгова Александра Павловна
Мать ребёнка: Григорьева Надежда Павловна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Григорьев Георгий Павлович
Мать ребёнка: Григорьева Надежда Павловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Григорьев Сергей Павлович
Мать ребёнка: Григорьева Надежда Павловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Григорьева Анна Павловна
Мать ребёнка: Григорьева Надежда Павловна
Смерть
Неизвестно