Долгова (Григорьева) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения06.03.1899
Дата смерти01.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арнаутова (Долгова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов Иван
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Пешкова (Долгова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван
Смерть
01.02.1960