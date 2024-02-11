Долгова (Григорьева) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Григорьева) Александра Павловна

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Место рождения

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.03.1899

Дата смерти

01.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1899

Отец: Григорьев Павел Николаевич

Мать: Григорьева (Гальцова) Надежда Павловна

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арнаутова (Долгова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Иван

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Пешкова (Долгова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.02.1960
Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область

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