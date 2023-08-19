Григорьева Надежда Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павелъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Григорьева Александра Павловна
Отец ребёнка: Григорьев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Григорьев Георгий Павлович
Отец ребёнка: Григорьев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Григорьев Сергей Павлович
Отец ребёнка: Григорьев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно