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Григорьева Надежда Павловна

Место рождения

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павелъ

Мать: не указана

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Григорьева Александра Павловна

Отец ребёнка: Григорьев Павел Николаевич

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Григорьев Георгий Павлович

Отец ребёнка: Григорьев Павел Николаевич

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Григорьев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Григорьев Павел Николаевич

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Павел Николаевич

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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