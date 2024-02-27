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Григорьева Анна Павловна

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Место рождения

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Григорьев Павел Николаевич

Мать: Григорьева (Гальцова) Надежда Павловна

Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завалишин Николай Филиппович

Отец ребёнка: Завалишин Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завалишина Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Завалишин Филипп Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалишин Филипп Кузьмич

Рождение ребёнка
28.01.1938

Дочь: Груздева (Завалишина) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Завалишин Филипп Кузьмич

Закопы, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Завалишин Павел Филиппович

Отец ребёнка: Завалишин Филипп Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Яблонево, Каменский муниципальный район, Тульская область

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