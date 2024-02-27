Григорьева Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завалишин Николай Филиппович
Отец ребёнка: Завалишин Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завалишина Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Завалишин Филипп Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1938
Дочь: Груздева (Завалишина) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Завалишин Филипп Кузьмич
Закопы, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1942
Сын: Завалишин Павел Филиппович
Отец ребёнка: Завалишин Филипп Кузьмич
Смерть
Неизвестно