Погребная (Новохатская) Евгения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребная (Новохатская) Евгения Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Новохатский Константин Иванович

Мать: Новохатская Лидия Леонидовна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Погребной Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Погребной Василий

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погребной Василий

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погребной Василий

Смерть
2006
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