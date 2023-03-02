Погребная (Новохатская) Евгения Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
1956
Сын: Погребной Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Погребной Василий
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погребной Василий
Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Погребной Василий
Смерть
2006