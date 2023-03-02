Погребной Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогребной Виктор Васильевич

Погребной Виктор Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Погребной Василий

Мать: Погребная Евгения Константиновна

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
Полтава, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close