Новохатский Константин Иванович 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новохатский Константин Иванович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1902

умер 1988

Супруги
Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна05.04.1905 г.р.
Дети
Новохатский Дмитрий Константинович1924 г.р.
Погребная (Новохатская) Евгения Константиновна1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Новохатский Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Погребная (Новохатская) Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Бадинкова (Новохатская) Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна

Рождение ребёнка
14.05.1938

Дочь: Фёдорова (Новохатская) Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна

Полтава

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Макарова (Новохатская) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Новохатская (Дацевич) Лидия Леонидовна

Полтава

Смерть
1988

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