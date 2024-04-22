Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна

Место рождения

Дор, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Николай Яковлевич

Мать: Мария Дмитриевна

Дор, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
После 1833

Муж: Ярушников Михаил Андреевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Ярушников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Ярушников Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Дор, Шуйский район, Северный край
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