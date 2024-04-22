Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Николай Яковлевич
Мать: Мария Дмитриевна
Бракосочетание
После 1833
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Ярушников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Ярушников Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Ярушников Михаил Андреевич
Смерть
После 1858