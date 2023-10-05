Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ярушникова Афимья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Евлампия Николаевна
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Василий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Яковлевич
Смерть
После 1858