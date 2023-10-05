Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Дмитриевна

Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ярушникова Афимья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Евлампия Николаевна

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Василий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Яковлевич

Дор, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Яковлевич

Смерть
После 1858
Дор, Шуйский район, Северный край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close