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Ярушников Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1833

Жена: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Ярушникова) Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Ярушникова) Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Ярушников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Ярушникова) Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Ярушников Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Ярушникова) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна

Дор, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: (Ярушникова) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна

Дор, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Дор, Шуйский район, Северный край

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