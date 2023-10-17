Ярушников Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1833
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Ярушникова) Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Ярушникова) Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Ярушников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Ярушникова) Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Ярушников Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Ярушникова) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: (Ярушникова) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Ярушникова Афимья (Евфимия) Николаевна
Смерть
После 1858