Шаболтас (Блум) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блум Пётр
Мать: Блум Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1931
Дочь: Мирочник (Шаболтас) Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Шаболтас Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1937
Сын: Шаболтас Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Шаболтас Георгий Андреевич
Смерть
Неизвестно