Шаболтас (Блум) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаболтас (Блум) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блум Пётр

Мать: Блум Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаболтас Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
08.06.1931

Дочь: Мирочник (Шаболтас) Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Шаболтас Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
21.05.1937

Сын: Шаболтас Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Шаболтас Георгий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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