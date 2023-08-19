Блум Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаболтас (Блум) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Блум Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Партукова (Блум) Любовь
Отец ребёнка: Блум Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блум Пётр
Смерть
Неизвестно