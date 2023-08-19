Блум Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блум Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаболтас (Блум) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Блум Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Партукова (Блум) Любовь

Отец ребёнка: Блум Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блум Пётр

Смерть
Неизвестно

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