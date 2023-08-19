Блум Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блум Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаболтас Ольга Петровна
Мать ребёнка: Блум Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Партукова Любовь
Мать ребёнка: Блум Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блум Меланья
Смерть
Неизвестно