Блум Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блум Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блум Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаболтас Ольга Петровна

Мать ребёнка: Блум Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Партукова Любовь

Мать ребёнка: Блум Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блум Меланья

Смерть
Неизвестно
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