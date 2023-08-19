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Шаболтас Георгий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1912

Дата смерти

21.?.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1912

Отец: Шаболтас Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаболтас (Блум) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
08.06.1931

Дочь: Мирочник (Шаболтас) Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Шаболтас (Блум) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
21.05.1937

Сын: Шаболтас Геннадий Георгиевич

Мать ребёнка: Шаболтас (Блум) Ольга Петровна

Смерть
21.?.1951

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