Шаболтас Георгий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1912
Дата смерти21.?.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1912
Отец: Шаболтас Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1931
Дочь: Мирочник (Шаболтас) Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Шаболтас (Блум) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1937
Сын: Шаболтас Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: Шаболтас (Блум) Ольга Петровна
Смерть
21.?.1951