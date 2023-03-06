Горохова (Головина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Головина) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Головин Павел Максимович

Мать: Головина Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Горохов Максим Ермолаевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Горохов Родион Максимович

Отец ребёнка: Горохов Максим Ермолаевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Горохов Иван Максимович

Отец ребёнка: Горохов Максим Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Максим Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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