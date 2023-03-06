Горохова (Головина) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Горохов Максим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Горохов Родион Максимович
Отец ребёнка: Горохов Максим Ермолаевич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Горохов Максим Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно