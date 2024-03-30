Хмарова Серафима Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Хмаров Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Хмаров Александр Викторович
Отец ребёнка: Хмаров Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Хмаров Николай Викторович
Отец ребёнка: Хмаров Виктор Александрович
Смерть
Неизвестно