Хмаров Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Хмарова Серафима Афанасьевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Хмаров Александр Викторович
Мать ребёнка: Хмарова Серафима Афанасьевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Хмаров Николай Викторович
Мать ребёнка: Хмарова Серафима Афанасьевна
Смерть
Неизвестно