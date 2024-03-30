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Хмаров Виктор Александрович

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Хмарова Серафима Афанасьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Сын: Хмаров Павел Викторович

Мать ребёнка: Хмарова Серафима Афанасьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Хмаров Александр Викторович

Мать ребёнка: Хмарова Серафима Афанасьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Хмаров Николай Викторович

Мать ребёнка: Хмарова Серафима Афанасьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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