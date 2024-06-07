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Иван Иванович

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

До 1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Хмарова Серафима Афанасьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Сын: Хмаров Павел Иванович

Мать ребёнка: Хмарова Серафима Афанасьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Фамилия отчима.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Хмаров Александр Иванович

Мать ребёнка: Хмарова Серафима Афанасьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Фамилия отчима.
Смерть
До 1872
Бердинка, Свердловский район, Северный край

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