Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиДо 1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Хмарова Серафима Афанасьевна
Фамилия отчима.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Хмаров Александр Иванович
Мать ребёнка: Хмарова Серафима Афанасьевна
Фамилия отчима.
Смерть
До 1872