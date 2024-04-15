Плешков Емельян Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешков Емельян Егорович

Плешков Емельян Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Плешков Егор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Настасья Емельяновна

Мать ребёнка: Плешкова Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Плешков Ефим Емельянович

Мать ребёнка: Плешкова Прасковья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкова Прасковья Александровна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close