Плешков Емельян Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Плешков Егор Яковлевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Настасья Емельяновна
Мать ребёнка: Плешкова Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Плешкова Прасковья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно