Плешкова Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкова Прасковья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Настасья Емельяновна

Отец ребёнка: Плешков Емельян Егорович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Плешков Ефим Емельянович

Отец ребёнка: Плешков Емельян Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешков Емельян Егорович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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