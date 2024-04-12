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Малыгин Алексей Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Малыгин Иван Петров

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Малыгин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Малыгин Антип Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Малыгин Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Малыгин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Марья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1758
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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