Малыгин Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смерти1758
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Малыгин Иван Петров
Рождение ребёнка
1709
Сын: Малыгин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1720
Рождение ребёнка
1731
Сын: Малыгин Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Малыгин Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Марья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758