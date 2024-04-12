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Малыгин Антип Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Малыгин Алексей Иванов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марфа Антиповна

Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Малыгин Яков Антипов

Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Дарья Антиповна

Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Агрипена Иванова

Смерть
Неизвестно
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