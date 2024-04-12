Малыгин Антип Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Малыгин Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марфа Антиповна
Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Малыгин Яков Антипов
Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Иванова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Дарья Антиповна
Мать ребёнка: Малыгина Агрипена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно