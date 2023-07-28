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Малыгин Афанасий Алексеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Малыгин Алексей Иванов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Малыгин Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Малыгина Анна? Яковлева?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Малыгин Алексей? Афанасьевич

Мать ребёнка: Малыгина Анна? Яковлева?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Анна? Яковлева?

Смерть
Неизвестно