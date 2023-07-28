Малыгин Афанасий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Малыгин Алексей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Малыгин Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Малыгина Анна? Яковлева?
Рождение ребёнка
1762
Сын: Малыгин Алексей? Афанасьевич
Мать ребёнка: Малыгина Анна? Яковлева?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Анна? Яковлева?
Смерть
Неизвестно